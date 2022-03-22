Renault, Moskova'da üretime devam edeceğini açıkladı

Fransız otomotiv şirketi Renault'nun sözcüsü, şirketin Moskova'daki tesisinde üretime devam etme kararı aldığını açıkladı.

Reuters'a konuşan sözcü, "Tedarikteki durum istikrarsız, o nedenle üretimin ne kadar sürebileceğini öngöremiyoruz" dedi.

Ajansa konuşan iki kaynak, bu süre içerisinde şirketin Rusya'da kalacağını, ancak bu süreçte uluslararası yaptırımlara da uyulacağını belirtti.

Şirket, şubat ayı sonunda, "mevcut lojistik yolların zorunlu değişiminden dolayı" Moskova'da faaliyetleri durdurduğunu açıklamıştı.