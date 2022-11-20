Rektörü YÖK'e şikayet eden profesöre soruşturma açıldı

Uşak Üniversitesi’nde görev yapan bir profesör, geçen haziran ayında üniversite tarafından yayımlanan akademik ilanla ilgili üniversiteye bilgi edinme başvurusunda bulunarak, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ı ve Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyelerini YÖK’e şikayet etti. Şikayet sonrasında üniversite tarafından profesöre soruşturma açıldı.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre; Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, profesörün yaptığı şikâyet sonrasında kendisine yanıt verdi. Yanıtta, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının belirlenmesi ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi hükümleri doğrultusunda alındığı belirtildi.



Uşak Üniversitesi tarafından gönderilen yazıda, “Şikâyet başvurularınıza konu olan ve başvurularınızda anlatılan usulsüzlük iddialarıyla ilgili olarak Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının iddialara ilişkin verdiği cevaplarda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlemlerin yapıldığı bildirilmesine rağmen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na şikâyetiniz ile ilgili olarak hakkınızda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesinin (a) ve (b) bendi ile ilgili disiplin hükümleri uyarınca disiplin soruşturulması başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.