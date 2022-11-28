Rektörlük VIP yemekhane yaptırıyor

Göreve atanmasının ardından ilk icraatı lüks otomobil kiralamak olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, şimdi de üniversiteye VIP yemekhane yaptırıyor. Rektörlüğe yapılacak VIP yemekhane ve öğrenciler için düzenlenecek olan yemekhane, altyapı ve çevre düzenlemesi ile birlikte 83 milyon 325 bin TL'ye mal olacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 24 Ekim 2022'de üniversiteye merkezi yemekhane binası, alt yapı ve çevre düzenlemesi için ihaleye çıktı. VIP yemekhane için masaların laminant kaplama, sandalyelerin oturum ve sırtı vücut ergonomisine uygun, kumaş veya suni deri olacağı; ayrıca ikili koltuk ve sehpalar da alınacağı belirtildi. İhale teknik şartnamesinde rektör yemek odası mobilyası olarak belirtilen bölümde ise yine masanın laminant, sandalyelerin vücut ergonomisine uygun kumaş veya suni deri olacağı belirtildi. Yemekhane binası için asma tavan, duvar kağıdı, PVC, bölmeler, döner kapı gibi inşaat işleri de ihale duyurusunda yer aldı.

Prof. Dr. Beydemir, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Mart 2020'de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Beydemir'in göreve gelir gelmez ilk icraatlarından biri, lüks makam aracı kiralamak oldu. Rektör'e hafta sonu da kullanabileceği “dört çeker” araç teslim edildi. Kiralanan bu araç için sadece 31 Aralık 2020'ye kadar 81 bin 640 TL ödendi. Rektörlük makamı için bu yıl yeniden BMW, Volkswagen Passat veya Mercedes C-Serisi araçları kapsayan ve “D segmenti” olması talep edilen makam aracı kiralamak için de ihale açıldı ancak ihaleye teklif veren çıkmadığı için iptal edildi.