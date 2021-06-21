Rektörden 'tedavi' açıklaması: Koronavirüs hastası ilahiyatçıdan temin edilen şifa duasıyla iyileşti

Usulsüzlükler nedeniyle görevden alınan Hüseyin Bağ’ın yerine atanan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan katıldığı bir televizyon programında Covid-19 hastasına “şifa duası” gönderdiğini ve hastanın iyileştiğini söyledi.

Ege TV’de Bakış Açısı programına katılan Kutluhan sosyal bilimler alanına ilişkin çalışmalara dair yaptığı konuşmada talep üzerine İlahiyat Fakültesi’nden dua siparişi verdiğini aktardı.

'Direkt kovidle ilgili dualar yok ama şifaya sebep olacak dualar var'

Kutluhan “Bir tıpçı olarak da bunları söylediğimiz zaman yani” diyerek güldü ve şöyle devam etti: “Ölüm oranımız Allah’a şükür düşük ama yine 50 binin üzerinde. Etrafında pandemiden dolayı ölmeyen yok.

Bu pandemide İlahiyat Fakültesi ne yaptı? Değil mi? Benim bir arkadaşım covid oldu. Tedavisi belli ama benden şunu istedi; ‘Kovid’le ilgili dua var mıdır, bu desteği alayım.’ Direkt covid’le ilgili dualar yok ama şifaya sebep olacak dualar var.”

'İlahiyatçı arkadaştan temin ettim gönderdim sonra iyileşti'

Doktor Kutluhan “Ben de bir ilahiyatçı arkadaştan onu temin ettim gönderdim. Sonra şimdi iyileşti. Belki dualar sayesinde mi iyileştim demeye getiriyor bilmiyorum. Sizin sorunuza cevaben söylüyorum. İlahiyat sadece ibadetlere ilişkin bir fakülte değil” diyerek tarih alanında yapılan çalışmalarla konuşmasını sürdürdü.