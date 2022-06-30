Rektörden kadınlara talimat: Açık yakalı bluz, tayt, yırtmaçlı etek, elbise giymeyin

Yeditepe Üniversitesi yönetimi tarafından çalışanlara yönelik ‘kılık kıyafet’ yazısı gönderildi.

Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl imzasıyla gönderilen yazıda kadın çalışanların “askılı, çok açık yakalı olan bluz, elbise, gömlek giymemesi”, “Çok kısa, yırtmaçlı etek veya elbise giymemesi” ve “kot, kısa pantolon veya tayt giymemesi” istendi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre, yazıda, “Üniversitemizde 29 Haziran 2022 tarihinden 01 Eylül 2022 tarihine kadar yaz kıyafeti uygulamasına geçilecektir. Müdürler ve yöneticiler kendilerine bağlı çalışanlarının kurum kültürüne uygun olarak aşağıda belirtilen kılık kıyafet esaslarına uymasını takip etmekten gerektiğinde ilgili uyarıları yapmaktan sorumlu olacaklardır” denildi.

Konuya ilişkin konuşan ve ismini vermek istemeyen Yeditepe Üniversitesi'nden bir kadın çalışan, “Kadınların kılık kıyafetine karışılması gericiliğin en açık göstergesidir” dedi.

Açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Üstelik bu kararın altında imzası bulunan kişinin de bir kadın olması durumun daha vahim bir hâl aldığını gözler önüne sermektedir. Ortaçağcı zihniyet bilim yuvaları olan üniversiteleri işgal etmiş ve üniversitelerde kadınların dekoltelerine karışır olmuştur.”