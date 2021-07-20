Rektör Biber'in 9 farklı mevkide görev yaptığı ortaya çıktı

Yüksek maaşlı bürokratların ardından şimdi de kamuda birden fazla maaş alan bürokratların ortaya çıkması ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşların tepkisini çekiyor.

Kamuda ballı maaş dönemi ise en çok kamu şirketlerinde ve üniversitelerde görülüyor. Bunun en son örneği Ardahan Üniversitesi’nde görüldü.

Patronlardunyasi.com'un haberine göre Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in rektörlük dışında üniversitede 9 farklı mevkide görev yaptığı ortaya çıktı. Rektör Biber’in, bu görevleri arasında “Dilek / Öneri / Şikayet Sorumlusu” da olması dikkat çekti.

YÖK Personel Kanunun 14. Maddesine göre alınan maaşlarla ilgili “Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir” denildiği biliniyor.

Söz konusu atamalar genelde üniversitelerde personel yetersizliği sonrasında gerçekleşiyor.