Rekabet Kurumu'ndan Nadir Kitap'a 'durumunu kötüye kullanma' cezası

Rekabet Kurumu, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığının tespitine yönelik yürütülen soruşturmayı tamamlandığını bildirdi.

346 bin 765 lira para cezası

Rekabet Kurumunca, NadirKitap'ın satıcı üyelerinin www.nadirkitap.com'a yükledikleri kitap verilerine erişimi ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmadan engellemesi nedeniyle Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığına, bu nedenle söz konusu şirkete 346 bin 765 lira idari para cezası verilmesi kararı aldı.

Diğer sitelere uyarı

Karar sıklıkla karşılaşılan e-pazaryerlerinde, online satış platformlarında üyeler arasında haksızlık doğurabilecek uygulamalar, platformun üyelere yönelik yaptırımlar konusunda keyfi davranamayacağı yönünde örnek uyarı niteliğini taşıyor.