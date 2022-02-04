Rekabet Kurumu'ndan Coca Cola soruşturması

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmaya Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ'yi de dahil etti.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yerinde incelemelerde elde edilen belgelere yönelik yapılan değerlendirme ve tespitler 27 Ocak 2022 tarihli toplantıda değerlendirildi.

Kurul, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasına, bu soruşturmanın Rekabet Kurulunun 26 Nisan tarihli kararı uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar verdi.