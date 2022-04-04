Rekabet Kurumu: Soruşturma derinleşti, zincir marketlerde iddialar ağır

Zincir marketler, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Beş market piyasayı alt üst ediyor” çıkışıyla hedefe konmuş, gıda ürünlerindeki hızlı fiyat artışından sorumlu tutulmuştu.
Başta BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK ve A-101 gibi zincir marketlere 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilmişti. Maliyetlerdeki artışları neden göstererek suçlamaları kabul etmeyen marketlerse cezaları yargıya taşıyacaklarını duyurmuştu.
Dünya gazetesine konuşan Birol Küle, zincir marketlere yönelik ilkinden daha büyük, ikinci soruşturmanın ilerlediğini, üç büyük grubun uzlaşma başvurularını reddettiklerini açıkladı:
”Devam eden ikinci soruşturma birinci soruşturmadan daha önemli, Nisanda raporu bitecek. Orada 15 büyük tedarikçi, çok büyük şirketler var. Hatta üç büyük şirket uzlaşma için geldiler ama uzlaşmalarını kabul etmedik. Meclisimizin yasa gerekçesi çok açık; O yasanın ruhuna uygun başvuru yapmadılar, biz de ‘uzlaşma talebinizi reddediyoruz’ dedik. İkinci süren soruşturma çok daha kapsamlı, orada hem yeniden satış fiyatlarını belirleme ihlali, hem de kartel iddiaları var. Tabii bunlar soruşturma heyetinin yaptığı raporlama ve iddiadır.”
Küle, şunları söyledi: