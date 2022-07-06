Rekabet Kurulu'ndan mama firmasına 48 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu çocuk maması üreten Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 48 milyon 521 TL lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Kurul; Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yeniden satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının ilgili maddeleri ihlal ettiğine karar verildi. Teşebbüse 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden 57 milyon 83 bin 623 lira idari para cezası uygulanması uygun görüldü. Ancak bu cezada yüzde 15 oranında indirim uygulandı. Böylelikle firmanın ödeyeceği ceza 48 milyon 521 bin 80 lira idari para cezası olarak kararlaştırıldı.

Azami idari para cezası

Oybirliği ile alınan kararda "Anılan uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüs tarafından açıkça kabul edilmiştir" denildi.

Rekabet Kurulu'nun Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili kararı şöyle:

"- Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin yeniden satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,

- Bu doğrultuda anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 57.083.623-TL idari para cezası uygulanmasına,

- 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 15 oranında indirim uygulanmasına,

- Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 48 milyon 521 bin 80 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

- Böylece Rekabet Kurulunun 01.07.2021 tarihli ve 21-33/433-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir.”

