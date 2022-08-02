Rekabet Kurulu, Hayırlı El'le uzlaştı: 288 bin TL para cezası

Rekabet Kurulu, rekabeti önleyici faaliyetleri nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Hayırlı El Kozmetik Pazarlama Anonim Şirketi'nin sunduğu uzlaşma teklifini kabul etti.
DHA'nın aktardığına göre, Rekabet Kurulu'nca şirket hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapatıldı. Uzlaşma metninin kabul edilmesiyle davanın sonlandırılmasına karar verildi.
Şirkete uygulanması kararlaştırılan 385 bin 178,23 TL idari para cezası, uzlaşma usulü sonucu yüzde 25 indirim uygulanarak 288 bin 883,67 TL'ye indirildi.