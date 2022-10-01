Reha Muhtar'dan ses kaydı sonrası ilk açıklama

Oyuncu Deniz Uğur, Instagram hesabından paylaştığı ses kaydında, eski eşi Reha Muhtar'ın kızı Mina Deniz'ya kötü davrandığını aktarmış, “Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah’ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin” ifadesini kullanmıştı.

Reha Muhtar, söz konusu ses kaydına ilişkin yaptığı paylaşımda, “Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dk süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?” dedi.