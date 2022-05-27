Refah Partisi'nden 'Melek Mosso' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Isparta İl Başkanı Mehmet Kaya, Melek Mosso konserini gerici ifadelerle hedef almış, "Ülkemizde İslâmi hassasiyeti yüksek olarak bilinen ilimizde AKP belediyesince Gül Festivali namı ile düzenlenecek olan etkinliğe kültürümüze, inancımıza, ahlakımıza ve topyekun mukaddesatımıza saldırması ile bilinen Melek Mosso'nun sanatçı adı altında davet edilmiş olması, evliya yatağı olan ilimiz halkı tarafından şaşkınlıkla ve üzüntü ile karşılanmıştır" demişti.

Bu gerici açıklamalar sonrası belediye konseri iptal ederken, gelen tepkilerin ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gerekçeyi değiştirmeye çalıştı.

"Arkadaşlarımız büyük ölçüde belediyelerin borçları ve bu maddi imkansızlık içerisinde böyle konserlere para harcanmasını uygun olmayacağı saikiyle ifade ediyorlar" diyerek gerici çıkışları unutturmaya çalışan Erbakan, "Biz Genel Merkez olarak bu kısmına katılıyoruz. İlçe belediyelerinin borçları yüz milyondan il belediyelerinin borçları milyardan başlıyor. Böyle bir noktada bu masrafların uygun olmayacağını düşünerek tepki gösterdiler. Biz bu noktada kendilerine katılıyoruz" dedi.

'Seçime tek başımıza katılacağız'

Gazetecilerin ittifak sorusuna da cevap veren Erbakan, seçime kesin olarak tek başına katılacaklarını ve Cumhurbaşkanı adayı olduğunu bir kez daha ifade etti.