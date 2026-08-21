Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'şüpheli' tahliyesi: 'Tazminat kazanırsa, başka bir soruşturmada itirafçı olmuşsa şaşırmam'

"Yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında geçtiğimiz günlerde tahliye kararı verildi.

İstanbul Maltepe Cezaevi'nde 3 ay tutuklu kalan Kütahyalı'nın tahliyesini Cumhuriyet'te gazeteci Barış Pehlivan köşesine taşıdı.

"Herkes 'Üst mahkemeye yapılan itiraz sonucunda tahliye oldu' diye yazmıştı. Ama meğer gerçek başkaymış. Bizzat savcı, resen tahliye kararı vermiş" diye yazan Pehlivan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndaki savcının, kimsenin talebi olmaksızın "tutuklamanın gereksiz olduğu kanısına vararak" Kütahyalı’yı özgürlüğüne kavuşturduğuna vurgu yaptı.

Savcının Kütahyalı’nın avukatlarının dosyaya sunduğu belgelere referans verdiğini ve şöyle yazdığını aktardı:

Şüpheli Rasim Ozan Kütahyalı’nın müdafii aracılığıyla cumhuriyet başsavcılığımıza sunduğu dilekçeler ve ekindeki belgeler incelendiğinde; şüphelinin hesaplarına soruşturma kapsamında şüpheli kabul edilen hesaplardan gönderilen para transferleri ile şüpheli tarafından gerçekleştirildiği bildirilen POS çekim işlemleri arasında tarih ve tutar yönünden paralellik bulunduğuna ilişkin, savunmayı yaklaşık ispata elverişli nitelikte somut tespitlerin sunulduğu görülmüştür. Ayrıca şüphelinin, POS çekim işlemi gerçekleştirdiğini savunduğu kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri ile işlemlere ilişkin açıklamaları açıkça ortaya koyduğu, böylelikle savunmasının araştırılabilir ve denetlenebilir hale geldiği anlaşılmıştır.

'Hangi belgelerle tutuklattınız?'

Barış Pehlivan, "Madem öyle, hangi suç deliliyle gözaltına aldırdınız? Hangi belgelerle tutuklattınız? Hani dosyadaki MASAK raporları, iletişim tespit tutanakları, hesap hareketleri? Kütahyalı, ileri sürdüğü benzer lehte delilleri daha ilk aşamada ortaya koymamış mıydı? Sahi, ne değişti?" diye sordu.

'Kütahyalı’yı cezaevine sokan 'kuvvetli somut delil' tam olarak neydi?'

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "suç örgütü üyesi olduğuna dair kuvvetli şüphe var" denilerek tutuklandığına dikkat çeken Pehlivan, "POS ekstreleri, birkaç hesap açıklaması, koskoca örgüt soruşturmasının ana delil yapısını çökertecek kadar güçlüyse; soruşturmanın başında Kütahyalı’yı cezaevine sokan 'kuvvetli somut delil' tam olarak neydi? Ve sahi, 21 ilde 200 şüpheliye dönük örgütlü suç soruşturmasında 'Deliller büyük ölçüde toplandı' diyerek resen tahliye kapısını açmak, diğer şüphelilerin de özgürlüğüne kavuşmasını sağlamaz mı?" diye sordu.

'Bizim vergilerimizden tazminat kazanırsa, başka bir soruşturmada itirafçı olmuşsa şaşırmam'

Pehlivan yzısını şöyle tamamladı:

Bu kadar detaylı bir tahliye kararını veren savcının, Kütahyalı hakkında iddianame yazıp ceza isteyebileceğinden ise şüpheliyim. Yani, takipsizlik kararı çıkar, hatta Kütahyalı 'Suçsuz yere hapiste yattım' diyerek bizim vergilerimizden tazminat kazanırsa da şaşırmam! Ve... Böylesi dosyalarda 'savcılık tahliyeleri', genelde şüpheli itirafçı olursa uygulanıyor. Dahası, bu gerekçeye kararlarda da atıf yapılıyor. Masamdaki tutanakta ise böyle bir bilgi yok. Avukatları da reddediyor ama Rasim Ozan Kütahyalı başka bir soruşturmada itirafçı olmuşsa garip gelmez. Ancak şundan eminim: Bu tahliye, memleketteki hukuk pratiğinde hiç alışıldık değil. Haliyle, çok kişi gibi şüphe duyuyorum.

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