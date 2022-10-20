Rasim Ozan Kütahyalı'dan canlı yayında itiraf

Yandaş isimler Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, tv100 'de Cengiz Semercioğlu ve Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtladı.

Ertuğrul Özkök'ün "Bizi hapse attırmaya uğraştınız mı?" sorusuna Rasim Ozan Kütahyalı "Star Gazetesi’nde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık, o bendim. Orada temel gayemiz senin üzerine oynadık başta, Zafer Mutlu’da vardı. İhtilalci bir çabaydı o, esas amaç hapis değildi, bir korku uyandırmaydı" diye konuştu.

'Aday Kılıçdaroğlu'dur, bu iş bitmiştir'

2023 Cumhurbaşkanı seçimleri hakkında Kütahyalı, "Kemal Bey adaydır, bitmiştir bu iş. Bu iş Kılıçdaroğlu, Erdoğan müsabakasına gidiyor. Dürüst ve temiz bir seçim olacağını, Kemal Bey de Tayyip Bey de biliyor. Kemal Bey kazanırsa, güzel bir devir teslim töreni olacak, Tayyip Erdoğan ana muhalefet lideri olacak" dedi.