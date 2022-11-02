Rasim Ozan Kütahyalı’dan Ahmet Hakan ifşası

Rasim Ozan Kütahyalı, Haber Global’de Buket Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Son dönemde yaptığı itiraflarda Kudret Köseoğlu takma adı ile Ertuğrul Özkök'ü hedef aldığını söyleyen Kütahyalı'ya yaptığı itiraf hakkında, “Kumpas değil miydi” sorusu soruldu.

Kütahyalı, Ahmet Hakan'ın da takma isimle yazılar yazdığını söyleyerek şöyle cevap verdi:

“Değil, ben 2008’de köşe yazarı olarak başladığımda siyasi bir amaçla da girdim askeri vesayeti devirmek için genç bir ihtilalci olarak. O dönemde medyada iki zirve vardı. Ertuğrul Özkök ve Zafer Mutlu. Fatih Altaylı bunların çok altındaydı. Messi ve Ronaldo gibiydi. İlk olarak girdiğinde insan zirveleri hedefler. Tüm gün benle uğraşan genç gazeteciler var belgesel yapıyorlar saygı duyuyorum.

Kimse söylemedi. Ben tamamen kendim Özkök ile uğraştım. Orada Özkök’e her şeyi anlattım. Yayında öğrenmedi biliyordu. O dönem Taraf’ta da yazıyordum bir proje geldi aklıma. Rahmetli Ahmet Kekeç’e söyledim ilk. 2009’un Ekim’de başladık Aralık’ta devrildi. Bir anlamı kalmadı. Benim Türk medyasında yaptıklarımın milyonda biri değildir Kudret Köseoğlu.

O dönem de Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan’a ‘Ahmet Arslan’ adıyla köşe yazdırıyordu. Oradan muhafazakar mahalleye sallıyordu”