Rasim Ozan Kütahyalı: Devreye girseydim, İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı

Beyaz TV'de yayımlanan 'Beyaz Futbol' isimli programda Lale Orta'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmasından sonra gündeme gelen iddialara ilişkin konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, 2019 yerel seçimleri hakkında da ilginç iddialarda bulundu.

Kütahyalı, "devreye girmesi" halinde CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da kazanamayacağını öne sürdü. Kütahyalı, konuya ilişkin "Ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı. Tamam mı! Bunu da söylüyorum, bunu da herkes bilir. İstanbul ve Ankara’da iktidar değişmezdi. Net!” ifadelerini kullandı.

Kütahyalı'nın sözleri üzerine spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, "Ne alakası var bunun iktidarla?" diye araya girerken, sunucu Ertem Şener ise "Konuyu kapatalım" dedi.