Rapordan tamamen çıkarmışlar: 3 milyon liralık kredi kartı harcaması yapmışlar!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu’nun 8 üyesinin kendilerine verilen kredi kartıyla 3 milyon lira harcama yaptığını bunun da Sayıştay tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nun 11 üyesine kredi kartı verildiğini, 11 üyeden 8'inin 2019 yılı rakamları ile 3 milyon liralık harcama yaptıklarını açıkladı. Özel, “Sayıştay raporunda tespit var ama 3 milyon liranın ne kadarını, kim harcamış bilinmiyor; banka Sayıştay'a bilgi vermiyor. 2020 raporundan da bu bölümü tamamen çıkarmışlar” dedi. Özel, TBMM'de yaptığı açıklamada, daha önce de bu konuyu 11 yönetim kurulu üyesinin ismini vererek gündeme getirdiğini hatırlattı. 11 üyeden eski Bakanlar Veysi Kaynak ve Faruk Çelik ile AYM eski üyesi Serruh Kaleli'nin kart harcaması yapmadıklarını açıkladıklarını belirten Özel, “Ama diğer 8 üyeden ses seda yok. Bu 3 milyonu kim harcadı” diye sordu.