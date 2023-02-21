Rapor tehlikeye dikkat çekmişti: Lice Devlet Hastanesi’ne 6 yıldır güçlendirme yapılmadı

Diyarbakır’ın Lice ilçesi diri fay hattı üzerinde yer alıyor. 48 yıl önce 1978 yılında meydana gelen depremde, ilçe merkezi harabeye dönmüş, 2 bin 385 kişi yaşamını yitirmişti.

Kahramanmaraş depremi ile sarsılan illerden biri olan Diyarbakır’da gözler yeniden, hasar tespitinin yapıldığı, sağlam ve çürük raporlarının verildiği binalara çevrildi. Bu binalardan birisi de fay hattı üzerindeki Lice ilçesinde bulunan Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi.

2017'de inceleme yapıldı, rapor hazırlandı

Amidahaber'den Gönül Morkoç'un haberine göre 185 personelin görev yaptığı, her gün onlarca hastanın hizmet aldığı Lice Devlet Hastanesi’nin deprem raporu 2017 yılında ihale ile özel bir mühendislik şirketine verildi.

Şirket, hastanenin taşıyıcı unsurları, zemin etüdü başta olmak üzere birçok alanda inceleme yaptı. İncelemelerin sonucunda ayrıntılı rapor olarak hazırlandı.

'Kolon ve kirişler güvenli değil'

Rapordaki tespitlere göre, binanın kolon ve kiriş elemanlarının 'yeterli güvenlik düzeyini sağlayamadığı'na dikkat çekilerek, “(…)Binaların ayrı ayrı performans düzeyleri ciltler halinde sunulmuş bulunup, tablo değerlerinden deprem ön incelemesini yaptığımız binanın gerek kolon ve gerekse de kiriş elemanlarının yeterli güvenlik düzeyini sağlayamadığını görüyoruz. Bu demektir ki; binanın güçlendirmeye ihtiyacı vardır” denildi.

Şirket detaylı raporunda güçlendirme çalışmaları için de önerilerde bulundu. Taşıyıcı sisteme, perde ilavesini yapılması talep edilen raporda, “Analiz sonucunda ayrıca kirişlerde perde ilavesi gerekmekte olup ihtiyaç olması halinde kolon mantolama ve gevrek hasar veren kolon, kiriş ve perdeler için lifli polimer sargı yöntemi önerilmektedir. Taşıyıcı sisteme yapılan perde takviyeleri neticesinde yine geçerli olan deprem yönetmeliği gereğince, depremin aşılma olasılığı yüzde 2’ye göre can güvenliğini, 50 yılda yüzde 10’a göre hemen kullanımı sağlayacak yeterlilikte olması gerekir” ifadelerine yer verildi.

İskenderun Devlet Hastanesi çökmüştü

“Depreme dayanıksız” raporuna rağmen taşınmayan İskenderun Devlet Hastanesi’nin bir bölümü Kahramanmaraş depreminde çökmüştü. Resmi olmayan rakamlara göre, hastanenin enkazında en az 70 hasta, hasta yakını ve sağlık emekçisi yaşamını yitirmişti.