'Rap müziği daha çok duyacağız'

Şarkılarında toplumsal sorunları işleyen rap müzisyeni Yeis Sensura'yla çıkardığı son albümü Amigdala'yı ve rap müziğin seyri hakkında konuştuk.

Merhabalar öncelikle bize biraz kendinizi tanıtır mısın? Yeis Sensura kimdir?

Yeis Sensura psikolog, söz yazarı, aranjör, ses mühendisi ve klip yönetmenidir. Sanat kaygısı güden bir çeşit İsviçre çakısı yani.

Yeis Sensura ilhamını nerenden alıyor ? Nerelerden besleniyor ?

Yaşadığım şeylerden tabi ki de ve içinde yaşadığım coğrafyada meydana gelen şeylerden.

Yakın zamanda ‘’Amigdala’’ isminde 15 şarkılık bir albüm yayınladın, albümü sorarak devam edelim. Albüme beyindeki duygusal hafızayı kontrol eden bölümün (Amigdala) ismini vermişsin bu isimden albüme dair nasıl bir çıkarım yapmalıyız? Albümün hazırlanış süreci ve seni böyle bir albüm yapmaya iten şey ne?

Ben müziğimi; düşünen, müziği sadece kafasını sallamak için dinlemeyen azınlık bir kesim için yapıyorum. O sebeple yoğun bir anlatımın olduğu bu albüme Amigdala ismini uygun gördüm. Çevremde yaşanan ve hepimizin hayatını bir şekilde etkileyen olayları anlatmak istedim. Aslında bambaşka şeyler de anlatmak isterdim ama yapamadım. Kalemim beni buna itti.

Rap müziğin popülerleşmesi ile birlikte Türkçe Rapte influencerlığa artan bir eğilim var. Sense Amigdala’da hem müziklerinle hem de kliplerinle bolca toplumsal konulara değiniyorsun. Sanatın toplumsal etkileri ve rap müziğin bugünkü haliyle buradaki niteliği hakkında ne düşünüyorsun ?

Yıllarca popçuları eleştiren rapçiler poplaştı. Rap müzik ana akımda yer almak için çok yollardan geçti. Çok fazla kişi hayatlarını adadı bu işe. Ana akımda yıllarca yer alamadık, biz de kendi ana akımımızı yarattık. Bu harika bir şey. Ancak her zaman, her yerde olduğu gibi kapitalist güçler birilerini bir şekilde kullanıp rap müziği ana konseptinin dışına çekti. Elbette eğlenceli şarkılar da olacaktır ancak ben yaptığım protest şarkılar ile birlikte bir çok dijital müzik dinleme platformları tarafından öne çıkarılmıyor hatta resmen engelleniyorum. Gocunmuyorum. Benim birkaç editörün popülariteye hizmete eden listelerine girmekten daha önemli gayelerim ve kaygılarım var.

Önümüzdeki süreçte rap müziğin seyri hakkında ne düşünüyorsun?

Daha çok duyacağız. Geldik ve gitmeyeceğiz.

Senin seyrin ne olacak bu süreçte dinleyicilerini neler bekliyor?

Ben içimden geldiği gibi müziğimi yapmaya devam edeceğim. Bu demek değil ki dinleyicilerim farklı tınılar duymayacak. Bekleyip görelim.

Toplumsal sorunların irdelendiği, hafızamızın tazelendiği parçalar dinliyoruz senden peki içinde bulunduğumuz bu durumdan hiç çıkış yok mu?

Çıkış; eğitimle, kültürleşmeyle, zamanla olur bence. Bizi, bir adam gelip bizi kurtaramaz. Bir kez olur o iş. Her Franco’nun bir elvedası olur. Biz gençlere çok iş düşüyor. O sebeple yakın geçmişte yaşanan bir çok hazin olayı şarkılarımda yer vererek sık sık gençleri balık hafızalı olmamaya yöneltiyorum kendi çapımda. Bir kişinin ufkunu açabilirsem ne mutlu bana.