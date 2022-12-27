Randevu alamayan gazeteci 'hastaneye yattıktan 4 gün sonra öldü' iddiası

Çorum'un Bayat ilçesi eski Belediye Başkanı Muharrem Uysal'ın oğlu olan ve çeşitli gazetelerde görev yapan Mehmet Fatih Uysal, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneden randevu almak istedi. 15 günlük mücadelenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 20 Aralık Salı günü randevu almayı başaran Uysal, Cuma günü de hastaneye yatırıldı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, ileri derecede zatürre olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınan Uysal, hastaneye yatırıldığı 4’ünce günde Pazartesi sabaha karşı hayatını kaybetti. Uysal'ın cenazesi Akşemsettin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

'İlk günlerde hastaneye gidebilseydi şimdi hayatta olabilirdi'

Hayatını kaybeden Uysal, sosyal medya hesabından sağlık sistemine isyan ederek, “Ağır bir hastalık geçiriyorum. Bu acayip sağlık politikası sonucu ancak 15 gün sonra doktor yüzü görebildim. Çektiğimiz eziyette yanıma kar kaldı. Cuma günü de hastaneye yatacağız. Hayırlısı bakalım” diye yazdığı ortaya çıktı.

Çorum İl Başkanlığı görevinden ayrılarak CHP’den aday adayı olan Mehmet Tahtasız da, Uysal’ı sağlık sisteminin öldürdüğünü iddia ederek, “Vatandaş hastanelerden randevu alamıyor. Randevu almaya başarırsa da aynı Mehmet kardeşimizde olduğu gibi geç kalıyor. İleri derecede zatürre olan Mehmet Fatih Uysal, rahatsızlandığı ilk günlerde hastaneye gidebilseydi şimdi hayatta olabilirdi” diye konuştu.