Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 2 Nisan'da başlayacak ramazan ayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çetin, 330 gram sade pidenin 6 liraya satılacağını söyledi. 330 gram susamlı yumurtalı pide 7.5 lira, 415 gram pide 7.5 lira ve 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liraya tezgahlarda yerini alacak.
İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 2021 yılında 4 lira olarak belirlenmişti. Bu hesaba göre Razaman pidesi geçtiğimiz yıla göre yüzde 66 zamlandı.
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Çetin, maliyetlerin her geçen gün yükseldiğini belirterek, “Aldığımız fiyat da parça parça bitmiş oluyor” dedi.
'Fırıncı una ulaşmakta zorlanıyor'
Çetin, belirledikleri pide fiyatına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: