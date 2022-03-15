Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 2 Nisan'da başlayacak ramazan ayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çetin, 330 gram sade pidenin 6 liraya satılacağını söyledi. 330 gram susamlı yumurtalı pide 7.5 lira, 415 gram pide 7.5 lira ve 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liraya tezgahlarda yerini alacak.

İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 2021 yılında 4 lira olarak belirlenmişti. Bu hesaba göre Razaman pidesi geçtiğimiz yıla göre yüzde 66 zamlandı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Çetin, maliyetlerin her geçen gün yükseldiğini belirterek, “Aldığımız fiyat da parça parça bitmiş oluyor” dedi.

'Fırıncı una ulaşmakta zorlanıyor'

Çetin, belirledikleri pide fiyatına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devlet destekli un 220 lira, piyasa fiyatı 450 lira. Yüzde 100 zamlı. İki katı yani… Eğer TMO desteklemeye devam ederse pidede belirlenen bu fiyatlar kurtarır. Devam etmezse kurtarmaz. Devletimiz fırıncıya destekli un vermezse fırıncı buradan para kazanamaz. Bize söylenen unda verilen bu desteğin mayıs ayına yani mahsule kadar kesilmeyeceği yönünde… Yani Ramazan ayında devam edeceği söyleniyor.

Ama şu anda fırıncı un bulamıyor. Bir sorun var. Fırıncı una ulaşmakta zorlanıyor. Meslektaşlarımız sürekli bizi arıyorlar. 'Devlet destekli un alamıyoruz, değirmenler bize un vermiyorlar' diye söylüyorlar son 15 gündür. Bu sorun ramazan ayını etkileyebilir mi bilemiyorum. Açılacak deniyor ama sahada un yok şu anda."