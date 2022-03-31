Ramazan pidesi fiyatı açıklanmıştı: 'Çok sayıda fırın uymayacak'

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, maliyet artışlarını karşılayamayan fırınların artık kafalarına göre gram ve fiyat uyguladığını söyledi.

Normal pidenin 400 gram olması gerektiğini vurgulayan Kolivar, bunun altında kalan pidenin kuruduğunu belirtti. 330 gramlık pidenin 6 TL'ye satılacağını ancak çok sayıda fırının buna uymayacağını ifade eden Kolivar, 400 gramlık pidenin de semtler arasındaki farkla 7.5-10 TL arasında satılacağını kaydetti. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Kolivar, “Pide 400 gramın altında olmaz. Olursa kurur. İftardan sahura kalmaz” dedi.

Bazı fırıncıların susamsız, çörek otsuz pide sözlerine tepki gösteren Cihan Kolivar, “Yumurtasız menemen nasıl olmuyorsa susamsız pide de olmaz” dedi. Vatandaşın alım gücünün düştüğünü ekmek satışlarında gözlemlediklerini ifade eden Kolivar, pide satışlarının da eski Ramazanlara göre daha az olacağını öngördüklerini kaydetti.