Ramallah'da Nizar Banat cinayeti üzerine eylem düzenlendi

Filistinli direnişçi Nizar Banat'ın, Filistin güvenlik güçleri tarafından evinin basılması ve gözaltında öldürülmesi üzerine kitlesel protestolar devam ediyor.

Banat, Filistin Yönetimi içindeki yolsuzluk iddialarının üzerine giden videolarıyla tanınan bir figürdü.

Gösteriler bu hafta başlarında Ramallah'ta çok sayıda eylemci ve gazetecinin Filistinli güvenlik görevlileri tarafından fiziksel saldırıya uğramasının ardından askıya alınmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet daha önce Filistin makamlarını protestocuların güvenliğini sağlamaya ve onlara karşı orantısız güç kullanımını soruşturmaya çağırdı.

Banat cinayeti ülkede krize neden olurken cinayetin ardından Filistin Halk Partisi yönetimden çekilme kararını açıklamıştı.

Filistin Komünist Partisi, Banat’ın öldürülmesinin arkasında "İsrail işgaliyle Oslo uzlaşmacılığının" yattığını belirterek, Filistin Yönetimi’nin "bankalara yatan paralarla sahip olduğu maddi ayrıcalıkları nedeniyle " Oslo’yu terk etmediğini söylemişti. Filistin yönetimi İsrail’le toprak pazarlığı yaptığı suçlamalarıyla karşı karşıya.