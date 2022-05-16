Rakı, votka ve viski fiyatlarına büyük zam

Alkol ve tütün ürünlerine zam yağmuru devam ediyor. Asıl büyük zammın temmuz ayında gelmesi beklenirken bugün bir alkollü içki grubuna daha zam geldi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Yeni Rakı, Tekirdağ, Kulüp, Altınbaş, İzmir Rakısı, İstanblue, Smirnoff, Binboa gibi markaları bünyesinde bulunduran Mey grubunun fiyat artışına gittiğini duyurdu.

Aybaş, yeni fiyat listesini de paylaştı: