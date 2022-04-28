Rakı ve şaraba yine zam geliyor: Oran belli oldu

2022 başında yüzde 40’ın üzerinde zam gelen içkilere yeni bir zam daha gelmesi bekleniyor.

Ramazan bayramı sonrasında raf fiyatlarına yansıması beklenen zamların yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişeceği düşünülüyor.

'Bunlar zam değil yeme içme kültürüne müdahale'

Mey Diego firmasının attığı mesaj paylaşan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "15 Mayıs 2022 tarihinde tüm ürünlerde zam geçişi olacaktır. Zam oranı rakı, votka ve viskilerde yüzde 15 ile yüzde 20, şaraplarda ise yüzde 35 ile yüzde 40 oranında geçmesi beklenmektedir” dendiğini belirtti.

Aybaş, "Bunlar zam değil yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahale" dedi.