Rakı ve şaraba ay başında zam geliyor: 'Acilen ÖTV oranları düşürülmeli'

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Mey Diego grubunda yer alan rakı ve şaraplara Eylül ayının başında zam geleceğini belirterek, “Bize birçok alkol firmasından, eylülün ilk haftası yüzde 15 ila yüzde 20 arasında zam yapılacağı ve stoklarımızı korumamıza dair mesajlar geliyor. Umarım böyle bir zam geçişi olmaz. Sigara zammıyla alakalı da fısıltılar kulağımıza geliyor" dedi. Vatandaşın alım gücünün çok düştüğüne işaret eden Aybaş, acilen ÖTV oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

'Zamlar kaçınılmaz hale geldi'

Aybaş’ın açıklamaları şu şekilde:

"Gündemimiz yine zam. Mesleki alanımız olduğu için biz bu haberleri duyuruyoruz. Biliyorsunuz ki son dönemde artan döviz kuru birçok üründe maliyet ile lojistik giderlerini yükseltti. Bu da zamları kaçınılmaz hale getirdi.

Bize birçok alkol firmasından eylülün ilk haftası 1’i ile 10’u arasında yüzde 15, yüzde 20 arasında zam yapılacağı ve stoklarımızı korumamıza dair mesajlar atılıyor. Son tüketiciyi de bu şekilde bilgilendiriyoruz. Umarım bu zam geçişi olmaz ama doların ve döviz kurunun bu şekilde yükselmesi zam geçişinin kaçınılmaz bir hale geleceğini söylemektedir.

'Sigara zammı fısıltıları'

Zamların bu şekilde yükselmesi son tüketiciyi ve biz esnafı da mağdur etmektedir. Çünkü gerçekten de alım gücü iyice azaldı. Asgari ücrete oranla hiçbir şekilde alım gücümüz aynı minvalde gitmiyor. Yetkililerden acilen ÖTV oranlarının kaldırılmasını da istiyoruz. Çünkü ÖTV oranı kaldırıldığı zaman birçok üründe fiyat indirimi olacağı konusunda hemfikiriz. Bunu sadece ben söylemiyorum. Birçok iktisatçı ve ekonomist de söylüyor.

Sigara zammıyla alakalı da fısıltılar kulağımıza geliyor. Biz tabii ki zam olmasını istemiyoruz. Umarım gelmez ama dolar kurunun döviz kurunun bu şekilde yükselmesi zamların kaçınılmaz kılacaktır.”

Beş zam yapıldı, altıncısı kapıda

İçki fiyatlarına sene başından bu yana 5 kez zam yapıldı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da 6. zammın rakı ve şaraba Eylül itibarıyla yapılacağını duyurdu. Ocak ve Mart ayındaki zamlardan sonra Mayıs ayı ortasında bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam gelmişti. Temmuz ayı başında ise bir içki grubuna ait şarap bazlı içecekler ve bazı kokteyllerin fiyatları yüzde 40 oranında artmıştı.

Geçen aylarda Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, içkide ÖTV oranları değişikliğine gidilmiş, bazı ürünlerde oranlar arttırılmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada, “Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı” denilmişti. (ANKA)