Radyoloji çalışanları eylem yaptı: '30 gün iznimizden vazgeçmiyoruz'

Tüm Radyoloji Teknisyeneleri ve Teknikerleri Derneği'nin (TÜMRAD DER) çağrısıyla bir araya gelen radyoloji çalışanları İzmir'de hakları için eylem yaptı.

Basın açıklamasını okuyan TÜMRAD DER İzmir Şube Başkanı Ertuğrul Özarslan, "70’li yıllardan itibaren adım adım başlayan sağlığın piyasalaştırılmasına paralel olarak radyasyon alanlarında çalışanların ve bu alandan sağlık hizmeti alan insanların sağlığı ötelenerek kâr hırsıyla kullanılmaya başlanmıştır" dedi.

'Günlük 80-120 hastaya 300’ün üzerinde çekim yapılıyor'

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Sağlık alanında ilk hizmet alımı, taşeronlaştırma ve özelleştirme en kârlı alan olduğu için radyasyon ünitelerinde olmuştur. Radyasyon çalışanı için yoğun iş, ucuz emek, sağlığın bozulmasının başlangıcıdır. Bunu hücrelerimizdeki protein yıkımını önlemek, sağlıklı hücrelerin yenilemesine destek olmak için, her gün düzenli olarak verilen süt-yoğurt hakkımızın elimizden alınması izledi.

Akademik gelişime açık nitelikli lisans eğitimi veren okullar sözü verilmesine rağmen verilen sözler tutulmadı. Avrupa’da tekniker başına günlük 15-25 hastaya 40-50 çekim yapılırken ülkemizde ise tekniker başına günlük 80-120 hastaya 300’ün üzerinde çekim yapılmaktadır. En acısı da yılda 2 kez yapılan göstermelik kalite denetlemelerinde 'Hastaları çekim odalarına tek tek alıyorsunuz değil mi?' diye kendilerinin de inanmadığı cevabı ortada sorular soruluyor. Oysa ki bir hastaya 6 ila 10 dk ayrılması gerekirken bizler 1 dakika bile ayırmakta zorlanıyoruz. Nitelikli 300 çekim bir iş gününe sığar mı? İyonize radyasyonun çekim odalarının havasını ozon başta olmak üzere zehirli gazlara çevirdiği ve gün boyu bu havayı solumak zorunda olduğumuz hep göz ardı ediliyor.

'5 saat çalışmamızı 7 saate çıkardınız'

Radyoloji çalışanlarının ortalama insan ömründen 16 yıl daha az ömür sürdürdüğümüz bilimsel bir gerçek iken haklarımızı hâlâ gasp-etmeye devam ediyorsunuz. Yoğun iş temposuyla çalışmamıza rağmen 5 saat çalışmamızı 7 saate çıkardınız. Böylece yüzde 40 daha fazla iyonize radyasyona maruz kalmaya mahkûm edildik. Yetmedi istihdam eksikliği nedeniyle nöbet parası kandırmacasıyla fazla mesai yapmak zorunda bırakıldık. Kanser başta olmak üzere birçok kronik hastalıklarla yaşamamıza göz yumuldu.

Dünya Sağlık Teşkilatı, Uluslararası Çalışma Örgütünce Riski yüksek Meslekler olarak tanımlanan Radyasyon Çalışanlarının bugüne kadar çalışma ortamlarında uluslararası standartlara uygun iyileştirmelerde emekliliğe yansıyan radyasyon riskini içeren ücretlendirmeler de yapılmadı. Fiili Hizmetlerimiz 365 gün üzerinden her yıl 3 aydı (90 gün). İş günü üzerinden hesaplanarak 40 ila 50 güne düşürülerek 4 yılda 1 yıl yerine, 10 yılda 1 yıl fiili hizmete mahkum edildik. Erken emeklilik hakkımız elimizden alınarak yaş haddine bağlandı.

'30 gün arınma iznimizden vazgeçmiyoruz'

5 yılı geçen fiili hizmetlerimiz de artık sayılmıyor. Mahkemelerin çelişkili kararları da bir başka sorun. Özellikli birim ve acile verdiğimiz hizmetlerimiz yok sayıldı. 30 binin üzerinde meslektaşımız kamu hastanelerinde ihtiyaç olmasına rağmen istihdam edilmiyor.

Çalışma şartlarımızın ağırlığı/yoğunluğu, riskin yüksekliği aleni ortadayken bilimsel verilere dayanarak iyonize radyasyonun zararlı etkilerinden ARINMAK İÇİN yıl içinde kullandığımız vazgeçilmez en temel hakkımız SAĞLIK İZNİMİZİ (ŞUA İZNİMİZİ) işgünü/saat hesabıyla önce azaltmak, sonra da ilk fırsatta kaldırmak için anayasayı kanunları ve en önemlisi de biz radyasyon çalışanlarının sağlığını yok sayarak yönetmelikler, genelgeler çıkardınız. Şua iznimizi kısıtlayamayacaksınız. Sağlığımızdan da haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Tüm haklarımızı geri istiyoruz. 30 gün şuadan arınma iznimizden vazgeçmiyoruz."

Eyleme Birlik Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık Sen, Dev Sağlık İş, Genel Sağlık İş, İzmir Tabip Odası, Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, İzmir Aile Hekimleri Derneği ve Türkiye Sağlık İş Sendikası temsilcileri de katıldı.