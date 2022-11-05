Radyo Hakan Peker'in şarkısını çalmadı: Mahkemeden karar

Şarkıcı Hakan Peker’in 2014’te yeni çıkardığı şarkısının "bazı radyo kanallarında yayınlanmaması" iddiasıyla yaptığı şikayette dava süreci sonuçlandı.

Şikayette, "radyo ve televizyonlarda yoğun istek alan şarkının, ilgili radyo kanallarında hiç yayınlanmadığı, buna karşın benzer tarzdaki şarkıları yayımlayan radyo kanallarının, sanatçı ve şirketler arasında ayrımcılık yaptığı" öne sürülmuştü.

Rekabet Kurulu, 2014’te konuya ilişkin soruşturma açılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşarak, şikayeti reddetti. Hakan Peker’in avukatları, Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Ankara 17. İdare Mahkemesi, "Peker Müzik Yapım" şirketinin açtığı davayı 2016’da reddetti. Mahkemenin gerekçesinde, "bir sanatçının eserinin dinleyiciye ulaşmasında radyo dışında, CD, dijital müzik yükleme sistemleri, televizyon kanalları, internet siteleri, konserler, reklamlar gibi alternatif platformlar bulunduğu" belirtildi.

"Dava konusu şarkıya teknolojik gelişmelere bağlı olarak çok farklı biçimde ulaşılabildiği, piyasanın hakimi olmayan adı geçen radyo kuruluşları arasında rekabeti sınırlayıcı anlaşma olduğu iddiasının somut bilgi ve belgelere dayanmadığı" aktarılan gerekçede, bu nedenlerle Rekabet Kurulu'nun ret kararının hukuka uygun olduğu bildirildi.

İstinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşındı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi de 2017’de, Rekabet Kurulu kararının hukuka uygun olduğuna karar vererek, iptal istemini reddetti.

Bölge İdare Mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine bu kez dosya Danıştay'a geldi.

Danıştay 13. Dairesi Hakan Peker’in temyiz istemini reddetti, usul ve hukuka uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanmasına, kesin olarak oy birliğiyle karar verdi. (AA)