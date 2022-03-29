Putin'in talebine Macron'dan imkansız yanıtı

Rusya-Ukrayna savaşı ikinci ayında devam ederken, bugün İstanbul'da yapılan görüşmenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rus lider Putin'le telefonda görüştü.

İki lider savaşın başından beri sık sık telefonda görüşürken, Putin'in ihraç edilen Rus gazının ödemelerini ruble ile istemesi konuşmanın konularından biri oldu. Macron, Putin'in bu talebini reddetti.

Rusya'nın kuşatması altında olan Ukrayna kenti Mariupol'le ilgili de Putin'le konuşan Macron, kentten sivillerin tahliye edilmesi için insani koridorlarda koordineli çalışmayı teklif etti. Ancak şartların henüz uygun olmadığı belirtildi. Elysee Sarayı Rusya'nın kentteki pozisyonunun hala güç olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceklerini bildirmişti.