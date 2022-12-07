Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rus heyeti 8-9 Aralık'ta İstanbul'da olacak.
Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor
Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor
Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.
Haber Merkezi
Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rus heyeti 8-9 Aralık'ta İstanbul'da olacak.