Putin'in Suriye Özel Temsilcisi: Türk ve ABD'li birliklerin Suriye'den çekileceklerini umuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, yakın gelecekte durum istikrara kavuştukça Türk ve ABD'li birliklerin Suriye'den çekileceklerini umduklarını söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılan Suriye konulu 16. Astana görüşmeleri sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrentyev, Türk ve ABD'li birliklerin Suriye'den çekilme perspektifiyle ilgili açıklama yaparak ülkedeki durum istikrara kavuştukça bunun gerçekleşeceğini umduklarını belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre Lavrentyev, "ABD'nin, bazı Batılı ülkelerin birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki ve Türk birliklerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki varlığının geçici olduğunu ve yakında durum istikrara kavuştukça tüm bu askeri birliklerin çekileceklerini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hem Suriye muhalefetiyle hem de hükümet temsilcileriyle "çok ilgi çekici görüşmeler" yaptıklarını anlatan Lavrentyev, muhalefet ve hükümet arasındaki güvenin kademeli olarak arttığını gördüklerini kaydetti. Lavrentyev, "Bu uzun bir süreç ve tarafların birbirlerine doğru adım atmasını gerektiriyor. Bunun gerçekleşeceğine çok inanıyoruz" dedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'le kendi ofisinin yaptığı çalışmaları, anayasa komitesinin 6. toplantısı için çağrı yapılmasının önündeki zorluklar da dahil çeşitli zorlukları istişare ettiklerini belirten Lavrentyev, 6. toplantı çağrısının en kısa zamanda yapılacağını umduklarını kaydetti.

'Suriye çarpık bir sınır ötesi operasyon ilkesinin uygulandığı tek ülke'

Lavrentyev, Şam üzerinden Suriye'nin tüm bölgelerine insani yardım ulaştırılmasına yönelik etkili ve verimli bir mekanizma kurulmasından yana olduklarını söyleyerek "Suriye, çarpık bir sınır ötesi operasyon ilkesinin uygulandığı tek ülke, dünyada bunun başka bir örneği yok" diye konuştu.

Rusya'nın Suriye'deki durumun kademeli olarak istikrara kavuştuğunu görmesine rağmen "terörle mücadele"nin öncelikli konular arasında bulunmaya devam ettiğini belirten Lavrentyev, "Bunu, bazı Avrupalı ülkelerin ateşkes çağrısına rağmen yapmalıyız, zira terör tehdidinin hâlâ daha kökü kazınmadı. Ateşkes, hem hükümet güçlerinin hem de uluslararası toplumun hâlâ daha büyük potansiyele sahip terör örgütleriyle mücadeleye dönük çabalarını kısıtlayabilir" diye ekledi.

'Terörisler 'ılımlı muhalefet' diye adlandırılamaz'

Teröristlerin 'beyaza boyanmasının', 'ılımlı muhalefet' adı altında yeniden adlandırılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Lavrentyev, terör örgütlerine karşı mücadelenin, teröristler nihai ve tam olarak yok edilinceye kadar sürdürülmesi gerektiğini, bu süreçte gevşemeye yer olmadığını vurguladı.

'Türkiye'nin Fırat Nehri'ne su verilmesiyle ilgili sorunu yakında çözeceğini umuyoruz'

Bu arada Lavrentyev, Türkiye'nin Fırat Nehri'nden Suriye'ye su verilmesiyle ilgili sorunu en kısa sürede çözeceğini umduklarını söyledi.

Rus diplomat, "Türk meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmede bu konuyu gündeme getirdik. Durumu kontrol altında tutuyorlar ve bunu Türkiye toprakları da dahil bölgede gerçekten feci durum yaşanmasıyla açıklıyorlar. Türkiye'den Fırat'a dökülen suyun seviyesinin kriz öncesi değerlerine, yani saniyede 500 metreküpe ulaştığına dair bize güvence verdiler. Eğer öyleyse, elektrik arzının çok yakın bir gelecekte tamamen yeniden başlayacağı anlamına gelir. Öyle olmasını umacağız" dedi.