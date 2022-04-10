Putin'in savaşı yöneten komutanı değiştirdiği iddia edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın yönetimini General Aleksandr Dvornikov'a verdiği öne sürüldü.

CNN'e konuşan ABD'li ve Avrupalı yetkililere göre, Putin, Kiev'in alınamaması sonucunda savaşın yönetiminde değişikliğe gitti.

Avrupalı bir yetkili, "Bu hamle, Rusya'nın durumun kendileri açısından kötüye gittiğini ve farklı bir şey yapmaları gerektiğini kabul ettiğinin bir göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.

Yeni atamayla birlikte, Rusya'nın harekatı Donbass bölgesi üzerinde yoğunlaştıracağı üzerinde duruluyor.