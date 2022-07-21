Putin’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, 69 yaşındaki Putin'in sağlığının iyi olduğunu belirterek hastalık iddialarını “yalan haber” diye niteledi.

Putin'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle bir araya geldiği Tahran ziyareti sonrasında zaman zaman öksürmesi tartışmalara neden olmuştu. Putin “Tahran'da hava çok sıcaktı ve klimalar çok güçlü çalışıyordu. Bu nedenle özür dilerim” demişti.

CIA Direktöründen açıklama

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Putin'in kanser ya da Parkinson hastalığına yakalandığı iddialarıyla ilgili olarak “Kendisi fazlasıyla sağlıklı” açıklamasını yaptı.

Tahran'da Rusya-Türkiye-İran zirvesi sonrası konuşan Burns, "Şu anki gerçeklik Ruslarla İranlıların birbirlerine ihtiyacı olduğu" diyerek Rusya ile İran'ın maruz kaldıkları yaptırımların etkilerinden kaçınmak için birbirlerine yardım etmek ve Batı'dan başka seçenekleri de olduğunu göstermek istediğini söyledi.