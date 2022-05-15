'Putin'in NATO'yu zayıflatma planı NATO'yu güçlendirdi'

Ukrayna savaşının NATO'nun genişlemesi üzerine etkilerinin yorumlandığı MSNBC'de yayınlanan Zeeshan Aleem imzasını taşıyan analizde, Rusya'nın Avrupa'daki gücünün savaş öncesi durumuna göre gerilediği öne sürüldü.

"Putin, Ukrayna'yı işgal etmeden önce NATO'nun genişlemesine bir son verilmesi çağrısında bulundu ve askeri operasyonunun Rus gücünü Avrupa'da genişletmesini bekliyordu. Ancak savaşı tam tersi bir gerçekliğe ulaştı" değerlendirmesi yapılan yazıda Rusya ile çok uzun bir sınırı paylaşan Finlandiya'ya ilişkin de "Rusya'nın son davranışı Finlandiya'nın mevcut güvenlik paradigmasına olan inancını sarstı. Finlandiya'da NATO'ya katılım desteği Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra fırladı, son yıllarda yüzde 20 ila 30 olan oran yüzde 70'e fırladı" denildi.

Öte yandan İsveç'in her iki emperyalist paylaşım savaşındaki kısmi tarafsızlık pozisyonuna atıf yapılan analizde "İsveç de radikal bir değişim geçiriyor. Her iki dünya savaşına da dahil olmadı, Soğuk Savaş sırasında tarafsızdı ve yakın zamana kadar duruşu askeri birlik dışıydı. Ancak Moskova'nın saldırgan yayılmacılığı onu da sarstı ve Finlandiya'da olduğu gibi NATO'ya katılım için kamuoyu desteği bir gecede arttı" ifadeleri yer aldı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katkıları üzerine ise "Nüfus açısından büyük ülkeler değiller, ancak varlıklılar ve NATO'nun zaten büyük olan toplu savunma kapasitesine net bir katkı yaratacak gelişmiş askeri teknolojiye sahipler. Ülkeler ayrıca coğrafi konumları ile benzersiz bir stratejik avantaj sağlayacaktır" denildi.

Son olarak analizde Rusya'nın stratejik hedefleri ve NATO'nun "yeni konsepti"ne ilişkin şunlar belirtildi:

"Şimdi Rusya, başlangıçtaki rejim değişikliği hedefine ulaşamadıktan sonra imajını kurtarmak için belki de Ukrayna'nın doğu bölgesinin bir bölümünü almayı umarak Donbas bölgesinde savaşıyor. Ancak Rusya, Donbas'ta bir tür toprak elde edebilse bile Rusya'nın NATO ile ilgili olarak işgal öncesine göre daha iyi durumda olduğunu söylemek zor. Nitekim Moskova, 2014'ten beri Donbas bölgesine zaten müdahale ediyordu ve oradaki ayrılıkçı güçleri desteklemesi, Ukrayna'yı NATO'nun dışında tutmaya yardım etmede zaten etkili olmuştu.

NATO'nun yenilenmiş bir stratejik amacı var ve Avrupa'da Rusya'nın öngörülemezliğinden endişe duyan NATO üyesi olmayan ülkeler için daha da çekici hale geldi. Putin'in Ukrayna üzerindeki stratejik yanlış adımı her geçen gün daha yıkıcı görünüyor."