Putin'in meşhur masasına oturan son isim Aliyev oldu

Putin bugün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i aynı masada ağırladı. Bu kez sıcakkanlı bir tavır sergileyen Putin, "Bu talihsiz salgın normal iletişim kurmaya izin vermiyor ama yine de sizi gördüğüme sevindim" dedi.

Dün akşam Ukrayna'daki Donbas bölgesinin bağımsızlığını tanıyan Rusya lideri Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bugün Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin Macron ile gündeme gelen 4 metrelik uzun masada yapılması dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ağırlayan Putin'in oldukça mesafeli ve soğuk ev sahipliği tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

Bugün Aliyev'i de aynı masada ağırlayan Putin, söz konusu durum için Aliyev'e bir açıklama yaparak "Bu talihsiz salgın normal iletişim kurmaya izin vermiyor ama yine de sizi gördüğüme sevindim" ifadelerini kullandı.

Putin, açıklamalarının devamında, "Doğrudan söylemek istiyorum, Rusya İmparatorluğu'nun geri getirilmesi düşüncesi bir spekülasyondan ibaret. Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir. Ukrayna ile ilgili durum bir istisna." dedi.

Aliyev: Her şeyi yapacağız

Aliyev ise şunları söyledi:

"Anlaşmazlıklar var, üzerinde çalışılacak bir şey var, ancak sürecin barışçıl ilerlemesini sağlamak için her şeyi yapacağız. Ticari ve ekonomik bağların, ulaşım iletişiminin geliştirilmesi konusunda zaten belirli anlaşmalar var."