Putin'in başına ödül: Ölü ya da diri...

Ukrayna savaşı 8. günde devam ederken, Rusya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rus zengini ve eski bankacı Alex Konanykhin, Rusya, Ukrayna savaşının ilk haftası biterken, Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyduğunu açıkladı.

'Bunu bir göre olarak görüyorum'

Newsweek'te yer alan habere göre Konanykhin, Salı günü yaptığı Facebook paylaşımında, subay veya memurlara "Putin'i, Rus ve uluslararası yasalara göre bir savaş suçlusu olarak" tutuklamaları için para ödemeye söz verdiğini söyledi. Konanykhin paylaşımında, "Bir etnik Rus ve bir Rusya vatandaşı olarak bunu ahlaki bir görev olarak görüyorum" ifadesini de kullandı.

Aranıyor: Ölü ya da diri

The Jerusalem Post'a göre, Konanykhin'in bir başka sosyal medya platformundaki paylaşımında ise "Aranıyor: Ölü ya da diri. Vladimir Putin toplu katliam için" ifadelerinin bulunduğu bir fotoğraf yer alıyordu. Ancak Rus zenginin bu fotoğrafı yayından kaldırıldığı görüldü.