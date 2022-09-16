Putin'den Ukrayna'ya: Gelişmeler böyle devam ederse yanıt ciddi olacak

Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısı düzenledi.

Putin, "Her zaman ülkemizi bölmeye çalıştılar. Batılı ülkelerin, belirli bir andan itibaren bu hedeflere ulaşmak için Ukrayna'yı kullanma fikrinin ortaya çıkması sadece üzüntü veriyor. ABD öncülüğündeki bazı Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik tehdit yaymaya çalıştılar, çalışıyorlar" dedi.

Putin şunları söyledi:

"Ukrayna, Rusya'daki nükleer santrallerin çevresinde terör saldırıları gerçekleştirmeye çalıştı. Bu henüz kamuoyuna açıklanmamış olabilir. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçmek için her şeyi yapacağız. Çok kısa süre önce Rus ordusu birkaç hassas atış yaptı. Bunların uyarı atışları olduğunu düşüneceğiz. Eğer durum bu şekilde gelişmeye devam ederse, yanıt çok daha ciddi olacak. Dikkatinizi çekmek isterim ki, biz ordumuzun tamamıyla savaşmıyoruz. Rusya ordusunun sadece bir kısmıyla, sözleşmeli askerlerle savaşıyor. Bu açıdan biz acele etmiyoruz ve hiçbir değişiklik olmayacak.

'Ukrayna'nın açıkladığı güvenlik garantilerini görmedim'

Kiev'in tutumu çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. İstanbul'daki müzakerelerde mutabakat sağlanan anlaşma taslağından Kiev vazgeçmişti. Bu taslakta biz Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesini kabul etmiştik. Şimdi akıllarına ne geldiğini bilmiyorum. Zira onların tutumu, her konuda neredeyse her gün değişiyor. Taslağı görmemiz gerekiyor. Bu bağlamda, özel askeri harekattan önce Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili güvenlik ilkelerini ve önlemlerini gündeme getirdiğimizi ancak hiç kimsenin buna karşılık vermeyi gerekli bulmadığını anımsatmak isterim." (İHA)