Putin'den 'Merkez Bankası' açıklaması: Türkiye'deki gibi bir durum yaşanabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıl sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladığı ve ülkesinin iç siyaseti, dünya ekonomisi ve uluslararası ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulunacağı basın toplantısı başladı. Toplantının 3 saat sürmesi bekleniyor.

Putin, Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye’ye gönderme yaptı ve Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa durumun Türkiye’dekine benzer bir hâl alabileceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Putin “Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası’nı eleştirmek mümkün, fakat ben bunu yapmıyorum. İş dünyası ile iletişim içindeyim ve onların ne düşündüğünü de biliyorum. Ancak ben Merkez Bankası’nın çalışmasını olumlu değerlendiriyorum. Nitekim eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını katılaştırırsa, o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir" dedi.