Putin'den KDHC lideri Kim'e mektup: İlişkileri geliştireceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un'a gönderdiği mektupta iki ülkenin "ortak çabalarla kapsamlı ve yapıcı ikili ilişkileri genişleteceğini" belirtti.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre Putin KDHC'nin kurtuluş günü dolayısıyla Kim'e yazdığı mektupta, daha yakın ilişkilerin her iki ülkenin de çıkarına olacağını ve Kore yarımadası ile Kuzeydoğu Asya bölgesinin güvenlik ve istikrarını güçlendirmeye yardımcı olacağını kaydetti.