Putin'den Erdoğan’a Bayraktar SİHA'sı uyarısı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, bölgedeki son gelişmeler üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Ankara'nın talebiyle yapıldığı belirtilen açıklamada, "Putin, Kiev'in Minsk Anlaşmalarının bozulmasına yönelik yıkıcı bir çizgi izlemeye devam ettiğine dikkat çekti. Bayraktar tipi silahlı insansız hava araçlarının kullanılması da dahil Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çatışma bölgesindeki provokatif eylemleri bunu doğruluyor" denildi.

Görüşmede, Kiev'in Donbass'a güç yoluyla müdahale etme girişimlerinden vazgeçmesi gerektiğinin de altı çizildi.