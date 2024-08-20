Putin'den Bakü'ye ziyaret: Ermenistan'la arabuluculuk sözü, enerjide işbirliği hedefi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük bir ziyaret için Azerbaycan'a gitti. Bu, Moskova'nın 2022'de Ukrayna'ya harekat başlatmasından ve Bakü'yle Erivan arasındaki Dağlık Karabağ savaşından bu yana Azerbaycan'a yaptığı ilk ziyaret oldu.

Putin, Bakü ziyaretinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakerelerinde arabuluculuk yapma konusundaki tarihi rolüne hala bağlı olduğunu ifade etti.

Putin: Tarafların bize ihtiyacı var

Putin, dün Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak açıklamada, "Rusya'nın da krizlerle karşı karşıya olduğu, her şeyden önce Ukrayna konusunda krizle karşı karşıya olduğu yaygın olarak biliniyor. Ancak, Rusya’nın Güney Kafkasya’daki olaylara, hatta son yıllardaki olaylara tarihsel olarak dahil olması, şüphesiz tarafların ihtiyaç duyduğu yerde bizim de katılmamızı gerekli kılıyor" dedi.

Putin, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşması imzalamak için bir şeyler yapabilirsek, … bunu yapmaktan çok mutlu oluruz” diye ekledi. Rus lider, Bakü ziyaretinden sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile iletişime geçip “müzakerelerin sonuçlarını kendisine bildireceğini” kaydetti.

Aliyev: Bölgenin güvenliği Rusya'yla işbirliğimize bağlı

Aliyev'se, bölgenin güvenliğinin büyük ölçüde Azerbaycan ve Rusya arasındaki yakın işbirliğine bağlı olduğunu söyledi.

Aliyev, “Yeni durum Eylül ayından bu yana Güney Kafkasya'da kalıcı bir barışın sağlanması için yeni fırsatlar yaratıyor” dedi.

Görüşmelerin ardından Putin, liderlerin Hazar ve Karadeniz bölgelerinden Akdeniz'e petrol taşımak üzere tasarlanmış küçük tankerlerin inşası da dahil olmak üzere ortak girişimleri görüştüğünü söyledi.

Rusya'nın hedefi enerjide işbirliği

Vedemosti gazetesinde yer alan habere göre, Moskova ve Bakü, görüşmelerde ayrıca ikili ilişkileri güçlendirmeyi sürdürme konusunda anlaşmaya vardı. Taraflar ayrıca Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun kurulmasında işbirliğinin önemini vurguladılar.

Kafkasya ve Orta Asya uzmanı Andrey Areşev, görüşmelerin enerji, ticaret ve ekonomik işbirliği etrafında döndüğünü belirtti. Areşev'e göre, Moskova ve Bakü uzun zamandır Rus enerjisini Azerbaycan'dan yeniden ihraç ederek Avrupa pazarlarına geri getirmek hakkında görüşüyor. Uzman, "Bu nedenle, tarafların yatırım alanında birlikte çalışmak için bir anlaşma imzalamaları şaşırtıcı değil, Rusya Devlet Başkanı ise görünüşe göre Avrupa Birliği pazarlarını hedef alacak olan tankerlerin ortak üretimi planlarından bahsetti" dedi.

Azerbaycan'dan BRICS'e resmi başvuru

Siyaset bilimci Artur Atayev de, Moskova ile işbirliğini derinleştirmenin bir parçası olarak Bakü'nün muhtemelen Avrasya ekonomik girişimlerine, özellikle Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS grubu içindeki katılımı artıracağını ifade etti.

Ayrıca, liderlerin dünkü görüşmesinin ardından Azerbaycan, BRICS’e resmi olarak başvuruda bulundu.

Azerbaycan'ın başvurusuna dair bilgi, BRICS News sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Erivan Batı'ya yakınlaşırken yapılan görüşme

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında onlarca yıldır geleneksel bir arabulucu rolü üstlendi. Ancak Ukrayna'daki savaştan dolayı bu dönemde Batılı güçler iki ülke arasındaki çatışmayı tahkim etmede daha büyük bir rol oynuyor.

Bakü’nün Dağlık Karabağ’daki harekâtı, Erivan ile geleneksel müttefiki Moskova arasındaki ilişkileri bozmuştu. Ermenistan, Rusya’yı eylemsizlikle suçlamış ve o dönemden bu yana Batılı ülkelerle bağlarını güçlendirmişti.

Avrupa Birliği için önemli bir enerji tedarikçisi olan Azerbaycan, Moskova'dan büyük ölçüde bağımsız bir politika izliyordu.