Putin'den ABD'ye: Rusya vardı, var ve var olacak

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) uluslararası haber ajanslarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Sputnik'in haberine göre, ilişkileri bugünkü duruma getiren tarafın Rusya olmadığını belirten Putin, "Biz hiçbir zaman Rusya-ABD ilişkilerine zarar veren ilk adımı atmadık. Biz mi ABD'ye yaptırım uyguladık? ABD bize yaptırım uyguladı ve her bahaneyi kullanarak ya da bahane olmadan yaptırımlara devam ediyor. Sırf biz var olduğumuz için. Ancak bunu kabullenmeleri gerekiyor. Rusya vardı, var ve var olacak. Dünyada önemli bir role sahip ABD'nin var olacağı gibi. İki ülkenin istikrar kazandırıcı rol oynamasını çok isterdim" dedi.