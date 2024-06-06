Putin’den AA’ya: Erdoğan’a gerçeklerle ilgili bilgi verin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Lahta Center'da uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan’ın da katıldığı toplantıda Putin, Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezinden söz ederken, Türkiye’nin Ukrayna ile “bazı alanlarda” işbirliği yaparken Ukrayna’nın Karadeniz’de Türkiye’ye gaz taşıyan boru hatlarını vurmaya çalıştığını belirtti. Putin “Lütfen dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konu hakkındaki gerçeklerle ilgili bilgi verin” dedi.

Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezinin başta Avrupa’ya yönelik olmak üzere gaz ticareti için elektronik bir platform olmasının planlandığını söyleyen Putin şu ifadeleri kullandı:

“Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Türkiye, Ukrayna ile bazı alanlarda işbirliği yaparken, Ukrayna, Türkiye’ye gaz taşıyan boru hatlarını vurmaya çalışıyor. Bu bir şaka veya herhangi bir şekilde abartma değil. Rus ordusunun elektronik harp sistemleri tarafından iki insansız hava aracı düşürüldü ve Karadeniz sahilindeki gaz pompalama istasyonunun yanına düştü. Lütfen dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konu hakkındaki gerçeklerle ilgili bilgi verin. Karadeniz altındaki sevkiyat sistemini koruyan gemilere yönelik de sürekli insansız deniz araçlarıyla saldırı yapılıyor.”

'Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olur'

Türkiye’nin Batı’dan sağlamaya çalıştığı kredilerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilişkilendirilmesini de bir “tehdit” olarak değerlendiren Putin böyle bir durumda Türkiye ekonomisinin kazancından çok kaybı olacağını söyledi.

Rusya ile Türkiye’nin ticari ilişkileri ve iki ülke ticaret hacminin geliştiğini kaydeden Putin “Bana öyle geliyor ki Türkiye'de hükümetin ekonomik bloğu son zamanlarda kredi almaya, yatırım yapmaya, Batılı finans kuruluşlarından hibe almaya ağırlık veriyor. Bu muhtemelen kötü bir şey değil ama eğer Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasıyla bağlantılı olursa, o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olur. Bana göre böyle bir tehdit var” diye konuştu.

'Kararı Pentagon ve İngilizler veriyor'

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Putin Ukrayna’daki savaş, Gazze’de İsrail’in Filistin’e saldırıları, nükleer savaş riski, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya verdikleri silahların Rusya topraklarında kullanılmasına izin vermesi gibi konularda soruları yanıtladı.

Putin, Batı’nın uzun menzilli silahlarıyla Ukrayna'nın Rusya topraklarını vurmasına izin vermesi durumunda ABD ve onun Avrupalı müttefiklerini vuracak mesafeye konvansiyonel füzelerin yerleştirilebileceğini söyledi.

Putin, “Burada Ukrayna ordusunun rolü nedir? Hedefleri belirliyorlar. Ancak bu hedeflerin vurulup vurulmayacağının kararını onlar vermiyor. Bunu ATACMS’lar için Pentagon, Storm Shadow’lar için de İngilizler yapıyor” ifadesini kullandı.

Rusya’nın söz konusu saldırılara “asimetrik” şekilde yanıt vereceğini vurgulayan Putin, “Bunu değerlendireceğiz. Elbette önce hava savunma sistemimizi geliştireceğiz. Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahiptir” diye konuştu.

'Bizim nükleer doktrinimiz var'

Ukrayna’daki durumun nükleer savaş riski yaratacak bir duruma evrilmemesi gerektiğini belirten Putin “Nedense Batılı ülkeler, Rusya'nın bunu (nükleer silah) asla kullanmayacağına inanıyor. Bizim nükleer doktrinimiz var. Birisinin eylemi egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü tehdit ediyorsa, elimizdeki tüm imkanları kullanmamızın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu hafife alınmamalıdır” dedi.

Rusya’nın NATO’ya saldıracağına yönelik iddiaları "aptallık" diye niteleyen Putin, “Hepiniz aklınızı mı kaçırdınız? Kim uydurdu bunu? Bu tam bir saçmalık, anlıyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

Gazze açıklaması: 'İsrail ile ilişkilerimizi de göz önünde bulundurarak her şeyi yapmaya hazırız'

AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan’ın, İsrail’in Gazze’deki saldırıları hakkındaki sorusu üzerine “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor” diyen Putin, “Bunun ABD'nin politikasının bir sonucu olduğuna inanıyoruz. Çözüm sürecini tekeline aldı. Bu son derece zorlu sorunu çözmeye yönelik toplu girişimlere yönelik önceden oluşturulmuş tüm araçları bir kenara ittiler” ifadesini kullandı.

İki devletli çözümden yana olduklarını ifade eden Putin “Filistin devletini Sovyetler Birliği döneminden beri uzun zamandır tanımış durumdayız. Bu bağlamda yaklaşımımız değişmedi” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sorunun çözümü için “etkin çaba” sarf ettiğini savunan Putin “Erdoğan’ın bölgedeki, dünyadaki ve İslam dünyasındaki otoritesi de dikkate alındığında katkısının fark edilir olmasını bekliyoruz. Kendi açımızdan, İsrail ile uzun süredir devam eden ilişkilerimizi de göz önünde bulundurarak, Rusya'nın bu durumu çözmek için yapabileceği her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu.

TASS Haber Ajansı'nın koordinatörlüğünü yaptığı toplantıya 6 ülkeden haber ajansı temsilcileri katıldı.