Putin: Yardım göndermeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle gönderdiği mesajda, ülkesinin yaşanan deprem nedeniyle Türkiye’ye yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Putin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Kremlin’in yayınladığı açıklamaya göre Putin, Erdoğan’a ilettiği telgrafta şu ifadeleri kullandı:

“Ülkenizde yaşanan büyük depremin neden olduğu ölümler ve yıkımdan ötürü içten başsağlığı dileklerimi kabul edin. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına acılarını paylaştığımı, yaralananlaraysa acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Depremin neden oldukları için gereken yardımı göstermeye hazırız.”

Öte yandan, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır olduğu belirtilerek, "Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır" açıklamasında bulundu.