Putin ve Çin Lideri Şi buluştu: 'Büyük güç olmanın gereklerini yapmaya hazırız'

Rusya lideri Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ile Semerkant’ta gerçekleştirdiği görüşmede, Çinli mevkidaşına ‘Ukrayna konusundaki dengeli pozisyonu’ nedeniyle teşekkür etti.

Putin, Çin’in Ukrayna’da yaşananlar ile ilgili endişelerini anladıklarını ve Şi ile görüşmelerinde her şeyi açıklığa kavuşturmaya hazır olduklarını kaydetti.

Sputnik'in haberine göre Rusya lideri ayrıca, Çin’in endişelerine ilişkin, “ABD ile uydularının Tayvan Körfezi’ndeki provokasyonlarını kınıyoruz” dedi.

Putin, Rusya’nın ‘tek Çin’ prensibine bağlı olduğunu da ekledi. İsim vermeden, ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni oluşturma çabalarını eleştiren Rusya Devlet Başkanı, “Tek kutuplu dünya oluşturma çabaları son zamanlarda hayli çirkin bir siluet kazandı ve bu çabalar dünyadaki ülkelerinin büyük çoğunluğu için kabul edilemez nitelikte” vurgusunu yaptı.

Putin, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin geçen sene yüzde 35 oranında artıp 140 milyar dolara ulaştığını da hatırlattı ve bu yıl karşılıklı ticarette yeni rekorlar kıracaklarına emin olduğunu belirtti. Rusya lideri, şimdiden, senenin ilk 7 ayında iki ülke arasında ticaret hacminin yüzde 25 büyüdüğünü ekledi.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Şi ile görüşmelerinin Rusya- Çin partnerliğinin güçlenmesine yardım edeceğine inandığını belirtti. Putin, ŞİÖ’nün küresel alandaki gücünün artmasının her geçen gün daha gerekli bir hal aldığını da kaydetti.

Şi de ‘eski dostum’ diye hitap ettiği Putin ile görüşmesinde, ülkesinin, Rusya ile büyük güçler olarak çalışmaya istekli olduğunu kaydetti. Şi, “Çin, büyük güç rollerini üstlenmeleri için Rusya ile beraber gereken çabayı göstermeye ve sosyal sorunlarla sarsılan dünyaya istikrar ve pozitif enerji katmak için kılavuz rolü oynamaya hazırdır” dedi.