Putin ve Biden, Cenevre'de ortak basın toplantısı yapmayacak

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya menşeli Sputnik'e verdiği demeçte, Kremlin'in ABD Başkanı Joe Biden'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Cenevre'de yalnız basın toplantısı düzenleme planlarından haberdar olduğunu ve Putin'in Biden olmadan medyayla konuşacağını söyledi.

Peskov, "Bu büyük ihtimalle Amerikan başkanının genel uygulamasıdır. Bildiğimiz gibi ABD başkanı da İngiltere'de ayrı bir basın toplantısı düzenledi. [İngiltere Başbakanı] Boris Johnson ile ortak basın toplantısı yapmadılar. Bay Biden'ın da Bay Biden olduğunu öğrendik. [Putin ile görüştükten sonra] ayrı bir basın toplantısı düzenlemeyi planlıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, görüşmeler bittikten sonra Başkan Putin de basınla konuşmak için ayrı çıkacak" dedi.

Açıklama, Bloomberg'in bir Beyaz Saray sözcüsüne atıfta bulunarak, Biden'ın Putin'le görüşmesinin ardından tek başına bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirmesinin ardından geldi.

Putin-Biden zirvesinin 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentindeki Villa La Grange'de yapılması bekleniyor. Biden'ın göreve başlamasından bu yana ikilinin ilk görüşmesi olacak.

Putin, kendisinin ve ABD liderinin Cenevre'deki görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmenin yollarını bulması gerektiğini çünkü muhtemelen stratejik istikrarı, uluslararası çatışmaların çözümünü ve "teröre karşı ortak mücadeleyi" tartışacaklarını kaydetti.