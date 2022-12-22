Putin: Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin teslimi ihtilafı uzatır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Devlet Konseyi’nin oturumundaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Putin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin tedarikinin ihtilafın uzayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Putin, “Bize karşı çıkanlar, bu silahın sözümona bir savunma silahı olduğu kanısındalar. Tamam, bunu aklımızda tutacağız. Ve her zaman bir panzehir bulunur. Dolayısıyla bunu yapanlar boşuna yapıyor. Bu sadece ihtilafın uzamasıdır, o kadar” diye konuştu.

Donbass’taki savaşın durdurulması için yapılan Minsk Anlaşmalarına değinen Putin, “Sürekli sabrettik, sabrettik, bir takım barış anlaşmaların olacağını umduk, şimdi ise bizi parmağında oynatmış oldukları ortaya çıktı” açıklamasında bulundu.

Putin, “Amacımız askeri ihtilafı genişletmek değil, aksine bu savaşa son vermektir. Bunun için çabalıyoruz ve çabalamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

NATO’nun elindeki kaynakların tükendiğini söyleyemeyeceğini bildiren Putin, şöyle konuştu:

“Batılı ülkelerin ve NATO ülkelerinin kaynaklarının tükenme eşiğinde olmadığını düşünüyorum. Mesele farklı, gerçek şu ki Ukrayna’ya eski Varşova Paktı ülkelerinden genelde Sovyet yapımı silahlar geliyor ve bu kaynaklar gerçekten de tükenmeye yakın.”

Rusya’nın hiçbir zaman Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini söyleyen Putin, Kiev’in müzakere etmeyi "kendi kendine yasakladığını, bunun bir parça alışılmadık ve hatta tuhaf göründüğünü" dile getirdi.

Putin, Rusya’nın Ukrayna’daki ihtilafın son bulması için elinden geleni yapacağını kaydeden Putin, “Bunun sona ermesini sağlamak için çaba göstereceğiz ve elbette ne kadar erken biterse o kadar iyi olur” dedi.

Rusya’nın amacının Ukrayna’da yaşayan ve kendilerini Rus halkının ve Rus kültürünün bir parçası olarak hisseden kişileri korumak olduğunu savunan Putin bu kişilere daha 2014 yılında savaş açıldığını, Rusya’nın düşmanlarının her zaman Rus dünyasını bölmeye çalıştıklarını öne sürdü.

Putin, “Rus dünyasının bölünmezliği çok hassas bir konudur. ‘Böl ve yönet’ sloganı çok eski zamanlardan beri kullanılıyor ve halen aktif politikada uygulanıyor. Bu nedenle potansiyel düşmanlarımız, karşıtlarımız her zaman bunu hayal etti ve her zaman bununla uğraştı, bizi bölmek ve sonradan parçalar şeklinde yönetmek” diye konuştu.

Rusya’nın herhangi bir provokasyona girişmeye kalkışmadığını anlatan Putin, stratejik kuvvetlerinin güçlenmesinin ülkeye zaten avantaj sağladığını vurguladı.

Rusya’nın birçok askeri rezerv harcadığını ancak Ukrayna’nın askeri sanayi sektörü ile karşılaştırıldığında arada büyük bir uçurum olduğunu kaydeden Putin Kiev’in elinde yakında yedek kaynak kalmayacağını öne sürdü.