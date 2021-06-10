Putin: Ukraynalıların çoğunluğu NATO'ya karşı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in ABD liderliğindeki NATO askeri bloğuna kaydolmasına karşı çıkan Ukraynalıların çoğunlukta olduğunu söyledi. Putin ülkenin NATO'ya katılmasının Rusya için kırmızı bir çizgi olacağını öne sürdü.

Putin, Rossiya 1 haber kanalına Çarşamba günü verdiği söyleşide, "Ukraynalıların en az yüzde 50'si ülkenin NATO'ya katılmasını istemiyor" dedi ve "bunlar akıllı insanlar." diye ekledi.

"İroni olmadan konuşuyorum, diğerleri aptal olduğu için değil," ifadelerini kullanan Rusya Devlet Başkanı, "fakat [bloğa katılmayı destekleyenler] ateş hattında olmamalarının daha iyi olduğunu anlamadıkları için [Bunu istiyorlar]. Ukraynalılar pazarlık kozu ya da harpte harcanan erler olmak istemiyorlar." dedi.

Putin, Ukrayna toplumunda Batı ile daha yakın askeri ilişkilere şüpheyle yaklaşanların “ortak bir medeniyette bir rolleri olduğunu hissettiklerini ve bu medeniyetin bir kısmının diğer kısmına karşı çıkmasını istemiyorlar” dedi.

Ayrıca Kiev'in NATO üyesi olmasının Rusya sınırlarına yakın roketler konuşlandırılacağı anlamına geleceğini iddia eden Putin, “Harkov'dan veya örneğin Dnepropetrovsk'tan Moskova'ya uçuş süresi 7-10 dakikaya düşecek. Bu bizim için bir kırmızı çizgi olur mu, olmaz mı?” dedi.

Kiev'in NATO üyeliği gündemi

Bu haftanın başlarında, Kiev'deki yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşmeye ilişkin resmi yazıya Beyaz Saray'ın itiraz etmesi üzerine geri adım atmak zorunda kaldılar. Belge, ABD Başkanı'nın "Ukrayna devletine bir NATO Üyelik Eylem Planı sağlamanın önemini vurguladığını" iddia etmişti. Ancak Washington, Zelenskiy'in yardımcılarını "ifadeyi yanlış nitelendirmekle" suçladı. Daha sonra, bu açıklama, ifadeyi kullananın aslında Ukrayna Devlet Başkanı olduğunu gösterecek şekilde değiştirildi.

Zelenskiy, o günün erken saatlerinde bloğa katılma başvurusunda karşılaşılan engellerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti. Virginia merkezli Axios'a verdiği söyleşide “çok yanlış şeyler oluyor” diyen Zelenskiy, Kiev'in NATO'ya kabul edileceğine hala inandığını söyledi. Gecikmeler göz önüne alındığında, “Birçok Ukraynalının buna eskisi kadar güçlü bir şekilde inanmadığını belirtmeliyim” diye ekledi.

Zelenskiy şöyle konuşmuştu:

“Eğer NATO'da hoş karşılanırsak, bizi gerçekten üye olarak görmek istiyorlarsa, o zaman dürbüne bakmanın, uzak bir geleceğe bakmanın ve bu geleceği tartışmanın faydası yok. Sorun derhal çözülmelidir. Şu anda tehlikedeyiz, bağımsızlığımız şu anda tehlikede ve şimdi yardıma ihtiyacımız var”.

Bu yılın başlarında, Alman hükümetinin sözcü yardımcısı Ulrike Demmer, “NATO genel olarak açık kapı politikası izlese de” Ukrayna söz konusu olduğunda “üyeliğe yönelik şu anda başka bir adım öngörülmediğini” söyledi.