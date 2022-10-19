Putin Ukrayna'dan Rusya'ya bağlanan 4 bölgede sıkıyönetim ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya katılan 4 bölgede sıkıyönetim ilan etti.

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre Putin, "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'nın bünyesine dahil edilmeden önce sıkıyönetim uygulandığını hatırlatırım. Şu anda da, Rusya mevzuatı kapsamında sıkıyönetim uygulamasını başlatmamız gerekiyor. Bundan dolayı, Rusya Federasyonu'nun bu dört bölgesinde sıkıyönetim uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladım. Belge, hemen Federasyon Konseyi'nin onayına sunulacak" dedi.